Versuchte Tötung nach Straßenfest: Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigen

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Ende eines Straßenfests in Hamburg-Winterhude sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach den Tatverdächtigen.

Von Jana Steger

Hamburg - Ein friedliches Straßenfest endete in der Nacht des 7. Septembers 2025 in einem Albtraum: Gegen 1.18 Uhr wurde ein 29-jähriger Mann bei einem Angriff in Hamburg-Winterhude schwer verletzt. Die Polizei spricht von einem versuchten Tötungsdelikt.

Mit diesen Lichtbildern suchen die Einsatzkräfte nach den Tatverdächtigen. © Bildmontage: Polizei Hamburg Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Mordkommission bislang keine Tatverdächtigen identifizieren. Nun gehen die Beamten einen weiteren Schritt: Das Amtsgericht hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Lichtbilder aus einer Videosequenz, welche die mutmaßlichen Täter nach der Tat zeigen, wurden veröffentlicht. Fahndung Nach Schüssen auf Berliner U-Bahn: Polizei sucht diesen Mann Die Polizei bittet dringend um Hinweise: Wer hat die Täter gesehen oder kann sonstige Informationen geben, die zur Aufklärung des Falls führen? Hinweise nimmt das Hinweistelefon unter 040/4286-56789 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Versuchtes Tötungsdelikt in Winterhude: 29-Jähriger schleppt sich selbst zu Rettungswagen