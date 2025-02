Frau hebt 1000 Euro mit fremder EC-Karte ab: Kriminalpolizei sucht Zeugen!

Mithilfe dieser Fotos erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizei Brandenburg

Laut den Beamten ereignete sich die Tat am 21. Juni des vergangenen Jahres zwischen 12 und 13 Uhr.

Als eine 86-Jährige in einem Discounter in Nauen unterwegs war, entwendeten zwei Unbekannte den Geldbeutel der Frau. Dieser war in einem Jutebeutel mit 100 Euro Bargeld und der EC-Karte.

Kurze Zeit später hob eine Tatverdächtige 1000 Euro Bargeld mit der geklauten EC-Karte an einer Sparkasse im selben Ort ab.

Die bisherige Suche der Polizei blieb erfolglos. Mithilfe von Fotos einer Überwachungskamera erhofft sie sich nun Hinweise aus der Bevölkerung. Zudem wollen die Ermittler wissen: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität bzw. Aufenthaltsort geben?