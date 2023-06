Heftige Attacke auf Syrer: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Neubrandenburg - Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem Tatverdächtigen, der am 19. Juni in Neubrandenburg ( Mecklenburg-Vorpommern ) einen 34-jährigen Syrer mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt haben soll.

Der Geschädigte wurde mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Aktuell befinde sich der syrische Staatsangehörige in stabilem Zustand, wie die Polizei mitteilte.

Wenn Du Hinweise zu dem Mann auf dem Phantombild geben kann, wende Dich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/55825224, an jede andere Polizeidienststelle oder via Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de.