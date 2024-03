Öffentlichkeitsfahndung nach flüchtigem Kneipen-Killer aufgehoben

Frankfurt am Main - Kneipen-Killer auf der Flucht! Nach den tödlichen Schüssen in einer Kneipe im Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach fahndete die Polizei öffentlich nach dem Täter und sprach eine Warnung aus. Am heutigen Mittwoch gaben die Beamten dann Entwarnung: Der Gesuchte wurde gefasst!