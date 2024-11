Offenbar entführt! Fahndung nach Vater und seinen drei Kindern

Ibrahim K. (31) wird von der Polizei gesucht. © Bildmontage:Carsten Rehder/dpa, Landespolizeiinspektion Gera

Der 31-Jährige steht in Verdacht, seine Kinder am Montagnachmittag aus der Wohnung in Schmölln mitgenommen zu haben.

Bei den Kindern handelt es sich den Angaben nach um zwei Jungen im Alter von sieben und acht Jahren und ihre zweijährige Schwester.

Ibrahim K. und seine Kinder sind türkischer Herkunft. Aus diesem Grund können laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass der Vater mit den Kindern auf dem Weg ins Ausland ist.