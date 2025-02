Säckeweise Leergut in Getränkemarkt geklaut: Wer kennt diese Männer?

Oranienburg - In Oranienburg ( Landkreis Oberhavel) haben zwei Männer im vergangenen Sommer Leergut im Wert von mehreren Hundert Euro aus dem Lager eines Getränkemarkts hinausgetragen. Dabei wurden sie von einer Kamera gefilmt.

Mit diesen Bildern fahndet die Brandenburger Polizei nach den Tatverdächtigen. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Kriminalpolizei mitteilte, stiegen die Tatverdächtigen am 30. Juli vergangenen Jahres gegen 2.25 Uhr in das Lager des Marktes an der Berliner Straße ein.

Gleich vier Säcke voll mit Pfandflaschen ließ das Duo den Angaben zufolge in dieser Nacht mitgehen.

Daher stehen die beiden Pfanddiebe nun im Visier der Brandenburger Ermittler. Mit der Veröffentlichung des Bildmaterials erhofft sich die Polizei Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort der Männer.