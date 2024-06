25.06.2024 16:15 Pärchen erpresst Frau mit Messer und macht fette Beute: Wer kennt diese Person?

In Ilsenburg wurde am Dienstag vor einer Woche eine Frau mit einem Messer bedroht. Die Täter erlangten dabei Geld und Gegenstände in Wert von tausenden Euro.

Von Robert Lilge

Ilsenburg - Am vergangenen Dienstag hat ein Pärchen in Ilsenburg (Landkreis Harz) eine Frau erpresst. Die Polizei sucht jetzt mit einem Phantombild nach der Täterin. Wer kennt diese Frau und kann der Polizei Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Harz Das bisher unbekannte Paar, bestehend aus einem Mann und einer Frau, soll dabei gegen 8.30 Uhr zugeschlagen haben. An einer Schutzhütte im Zugang zum Ilsetal hatten sie es auf eine 54 Jahre alte Frau abgesehen, teilte das Polizeirevier Harz mit. Unter Vorhalten eines Messers gelangten sie an Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht. Fahndung Nach brutalem Überfall auf Rentner im Tiergarten: Wer kennt diese Männer? Das Opfer konnte später mit Unterstützung der Ermittler ein Phantombild der beteiligten Täterin anfertigen. Jetzt wird mit dem Bild nach ihr gefahndet und Zeugen gesucht. Die Polizei fragt konkret: "Wer kennt die auf dem Bild abgebildete Frau und kann Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben?" Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674293 entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Harz