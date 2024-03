Parfüm geklaut und Messer gezückt: Wer kennt diesen Mann?

Die Berliner Polizei sucht nach diesem Unbekannten. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Dem bislang unbekannten Mann wird vorgeworfen, am 7. März vergangenen Jahres gegen 16.50 Uhr in einer Parfümerie an der Schloßstraße in Steglitz ein Parfüm gestohlen zu haben.

Als ein Mitarbeiter den Diebstahl bemerkte, ergriff der Mann die Flucht. Vor dem Geschäft wurde er jedoch von einem Zeugen festgehalten.

Daraufhin drohte der mutmaßliche Ladendieb mit einem Messer und konnte so doch noch fliehen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

25 bis 30 Jahre alt

kräftige Statur

braunes Haar und Vollbart

trug rote Jacke, blaue Jeans und weiße Sportschuhe

Die Ermittler fragen: