Polizei bittet um Hilfe: Wer kennt diese mutmaßlichen Räuber?

Im Anschluss sollen sie dem Mann bis zur Fußgängerinsel in der Grunewaldstraße gefolgt sein und ihn zur Herausgabe von Geld gedrängt haben.

Demzufolge sollen die bislang Unbekannten aus einem BVG-Bus an der Haltestelle U-Bahnhof Kleistpark ausgestiegen sein und einem 38-jährigen Mann den Zutritt zu diesem Bus versperrt haben.

Wie die Ermittler am heutigen Mittwoch mitteilten, soll sich die Tat am Sonntag, den 29. Januar des Vorjahres, zwischen 7.25 Uhr und 7.30 Uhr ereignet haben.

Falls ihr wichtige Hinweise habt, meldet Euch bitte bei der Kriminalpolizei in der Eiswaldstraße 18 in Lankwitz unter der Nummer (030) 4664-473124 oder per Mail Dir4K31@polizei.berlin.de.