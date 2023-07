Polizei fragt: Wer ist der verstorbene Mann aus Potsdam?

Mit dieser Bildrekonstruktion erhofft sich die Polizei Hinweise zur Identität des Verstorbenen. © Philipp von Ditfurth/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Eigenen Angaben nach soll die Polizei am 10. November 2018 eine unbekannte männliche Leiche in einem leer stehenden Gebäude in Potsdam gefunden haben.

Das Gebäude in der Zeppelinstraße wurde seinerzeit von Menschen ohne festen Wohnsitz gelegentlich als Unterkunft genutzt.

Als der Tote aufgefunden wurde, trug er eine graue Jacke, einen blauweiß gestreiften Pullover und darunter ein grau-buntes Shirt. Er hatte eine blaue Freizeithose und graue Turnschuhe an.

Zwar gehen die Ermittler nicht von einem Verbrechen aus, durch das der Mann zu Tode gekommen ist. Dennoch muss die Identität des Verstorbenen aufgeklärt werden, um möglichen Angehörigen die Todesnachricht zu überbringen.