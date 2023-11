Polizei sucht Mann nach EC-Kartendiebstahl

Die Polizei sucht mit diesen Bildern nach dem Mann. © Polizei Brandenburg

Wie die Polizei in Brandenburg am Dienstagmorgen mitteilte, soll sich der Vorfall im März dieses Jahres in einem Supermarkt in der Oderstraße in Teltow ereignet haben.

Neben der EC-Karte befand sich auch noch Bargeld in der Handtasche. Das Geld ließ der Täter jedoch in Ruhe.

Noch ehe die Frau den Diebstahl bemerkte und die Karte sperren konnte, hob der Tatverdächtige einen vierstelligen Bargeldbetrag vom Konto der Frau ab.

Die Polizei fragt:

Wer kennt die auf den Bildern abgebildete Person? Wo trat sie vielleicht schon einmal bei ähnlichen oder gleichartigen Taten auf?