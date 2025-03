Polizei fahndet nach diesen Tankbetrügern

Die Überwachungskameras zeichneten die Täter auf. © Landespolizeiinspektion Gotha

Wie die Beamten erklärten, hatten die Männer im September 2024 einen Transporter sowie mitgeführte Kanister an einer Tankstelle in der Straße "Im See" in Thörey (Ilm-Kreis) betankt.

Die Rechnung sei im Anschluss jedoch mit einer Tankkarte bezahlt worden, die nicht den beiden Männern gehört. Laut Polizei entstand dadurch ein Schaden von knapp 5600 Euro.

Darüber hinaus waren an dem Transporter falsche Kennzeichen angebracht. Auf der Motorhaube wurde offenbar ein Werbeaufdruck mit schwarzer Folie überklebt. Die Überwachungskameras der Tankstelle zeichnete die Männer und den Transporter auf.