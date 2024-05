07.05.2024 17:39 Polizei findet tote 72-Jährige in Wohnung: Ehemann (76) unter Tatverdacht auf der Flucht

In Wuppertal sollen sich in der Vorwoche brutale Szenen in einer Wohnung abgespielt haben. Eine 72-Jährige wurde von der Polizei tot aufgefunden!

Von Maurice Hossinger

Wuppertal - Bereits am vergangenen Donnerstag haben sich in einer Wuppertaler Wohnung offenbar brutale Szenen abgespielt. Eine 72-Jährige wurde tot gefunden! In der Bahnstraße fand die Polizei in der Vorwoche die tote Seniorin. (Symbolbild) © 123RF/majestix77 Demnach sollen Polizeibeamte die Seniorin leblos in ihrer Wohnung in einem Einfamilienhaus in der Bahnstraße gefunden haben. Nach ersten Ermittlungen und den Ergebnissen aus der Rechtsmedizin soll die Frau in Folge von Gewalteinwirkung gestorben sein. Dringend tatverdächtig ist offiziellen Angaben zufolge ihr eigener Ehemann (76). Bislang ist der Rentner allerdings auf der Flucht. Eine Mordkommission soll nun die Hintergründe der Tat klären. Die Suche nach dem 76-Jährigen läuft auf Hochtouren!

