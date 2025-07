Polizei findet Waffen und Munition in leerer Wohnung: Wer kennt diesen Mann?

In einem Kölner Decathlon wurde Ende Mai verdächtige schwarze Kleidung gekauft. © Bildmontage: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Bereits am 27. Mai hatte der junge Mann auf der Breiten Straße in Köln schwarze Funktionskleidung gekauft, die zwei Tage später in einer leer stehenden Wohnung in Bergisch Gladbach-Hebborn gefunden worden war.

Zeugen hatten zuvor die Polizei alarmiert und berichtet, dass der 26-Jährige offenbar in die Bude eingebrochen war.

Während der Durchsuchung der Wohnung fand man neben der mutmaßlich in Köln gekauften Kleidung auch zahlreiche Waffen und dazugehörige Munition.

Deshalb bittet die Polizei nun um Hinweise: Wer kennt den Zeugen der Tat und weiß, wo er sich derzeit aufhält?