23.07.2025 13:40 Nach brutalem Angriff in U-Bahnhof: Wer kennt das Trio?

Drei Männer stehen in Verdacht, zwei 18-Jährige in einem U-Bahnhof in Berlin-Gesundbrunnen angegriffen zu haben. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Trio.

Von Christoph Carsten

Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)