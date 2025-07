Mitarbeiter bei Überfall auf Wechselstube gefesselt: Wer kennt diesen falschen Paketboten?

Berlin - Rund vier Wochen nach einem Überfall auf ein Geldinstitut in Schöneberg wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.

Der Gesuchte soll sich am Montagmorgen, dem 23. Juni, als Paketbote der DHL ausgegeben haben, verschaffte sich so noch vor Öffnung Zutritt zur Wechselstube in der Potsdamer Straße 138.

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18, 12249 Berlin, unter der Rufnummer (030) 4664-473119 oder per E-Mail an Dir4K31@polizei.berlin.de entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.