Polizei jagt EC-Karten-Dieb: Wer kann helfen?

Wer kennt diesen Mann? © Polizeidirektion West

Laut der Behörde kam es bereits im November vergangenen Jahres zu der Tat. Demnach hob der Verdächtige das Geld an einem Automaten in der Teltower Rheinstraße ab.

Zuvor habe die ältere Dame mit der Geldkarte in einem Geschäft in der Oderstraße bezahlt. Als sie ihr Auto im Anschluss belud, habe ein Unbekannter sie in ein Gespräch verwickelt und so abgelenkt.

Dabei sollen ihr zwei EC-Karten aus ihrer Geldbörse im Auto geklaut worden sein.

Die Kriminalpolizei fragt: