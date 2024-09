Polizei jagt Räuber-Duo nach Überfall auf Juwelier in Berlin-Schmargendorf

Berlin - Rund zweieinhalb Monate nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Berlin-Schmargendorf fahndet die Polizei nach den Tätern.

Mit diesen Fotos aus einer Überwachungskamera erhofft sich die Berliner Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Beamten am heutigen Montag mitteilten, betraten die zwei Verdächtigen am 1. Juli dieses Jahres gegen 14.20 Uhr das Geschäft in der Berkaer Straße 6.

Einer der Männer habe die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht, hieß es weiter. Zudem soll er die 64-Jährige zu Boden geschubst haben. Dabei erlitt die Frau mehrere Frakturen an einem Handgelenk.

Das Duo schnappte sich den Angaben zufolge unter anderem Goldschmuck, Juwelen und Armbanduhren. Mit der Beute flüchtete die Täter in einem Auto über die Hundekehlestraße.

Die Kriminalpolizei fragt: