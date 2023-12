Polizei schnappt Brutalo-Duo: Sie prügelten Teenager bewusstlos und raubten ihn aus

Die Polizei suchte mit Fotos nach den zwei Unbekannten. © Polizei Berlin

Demnach stieg am 21. Juli gegen 15.50 Uhr ein 16-Jähriger am Bahnhof Adlershof aus der S-Bahn aus. Nur kurze Zeit später griffen sie in der Ernst-Augustin-Straße ohne Vorwarnung an.

Sie sollen dem Jugendlichen von hinten die Beine weggezogen und ihn geschubst haben, sodass dieser hinfiel. Auf dem Boden traten sie gegen sein Gesicht und Hinterkopf. Daraufhin verlor er zwischenzeitlich das Bewusstsein.

Als schließlich Passanten hinzukamen, ergriff das Treter-Duo die Flucht in Richtung S-Bahnhof - mit Smartphone und Geldbörse des 16-Jährigen.

Noch am selben Tag, nur knapp zehn Minuten später, schlugen die mutmaßlichen Räuber wieder zu. Sie sollen auf dem Gehweg in der Schnellerstraße 105 in Niederschöneweide eine Frau und einen Mann zunächst in ein Gespräch verwickelt haben, wurden aber schnell aggressiv und sollen daraufhin den Mann ins Gesicht geschlagen haben.