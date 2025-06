Polizei sucht diese Autodiebe: Wer kennt das Verbrecher-Duo?

Kleinmachnow - Autodiebe stahlen vor rund vier Monaten in Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) einen neuwertigen Wagen. Nun fahndet die Brandenburger Polizei mit einer Videosequenz nach den zwei Männern.

Alles in Kürze

Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung, um die abgebildeten Männer zu identifizieren © Polizeidirektion West

Der Besitzer des gestohlenen Autos meldete den Verlust am Morgen des 21. Februar 2025 bei der Polizei.

Er sagte den Beamten, dass der Wagen vom Grundstück entwendet wurde. Offenbar sei laut Polizeibericht das Keyless-Go-System manipuliert worden.

Bei den Ermittlungen seien Videoaufnahmen von zwei möglichen Verdächtigen gesichert worden, die in der Tatnacht gegen 2.20 Uhr an einem anderen Grundstück in derselben Straße aufgenommen wurden.

In diesem Fall hatte das Duo allerdings keinen Erfolg. Das besagte Video zeigt aber die Verdächtigen, die Technik bei sich hatten, um Keyless-Go-Signale abzufangen. Auf diese Weise kann auch ohne Schlüssel ein Wagen geöffnet und der Motor gestartet werden.

Das gestohlene Auto des Betroffen tauchte den Angaben zufolge noch am 21. Februar einige Kilometer entfernt in einem Waldstück im Stahnsdorfer Ortsteil Kienwerder auf. Allerdings seien die Nummernschilder abgeschraubt worden.

Bislang ist unklar, warum das Auto zurückgelassen wurde. Auch konnten die Personen in dem Video nicht identifiziert werden.

Die Kriminalpolizei fragt daher: