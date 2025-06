Wer hat ihn gesehen? Pascal (19) aus Freital seit Tagen vermisst

Alles in Kürze

Die Polizei sucht öffentlich nach Pascal. (Symbolbild) © 123rf/footoo

Zuletzt wurde Pascal P. (19) am Mittwoch in seiner Wohnung in Freital-Pesterwitz gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Nun sucht die Polizei öffentlich nach Pascal. Denn der 19-Jährige ist auf Hilfe angewiesen, hat eine geistige Behinderung.

Pascal haut immer wieder von zu Hause ab. Zuletzt fuhr der 19-Jährige Mitte Juni auf eigene Faust nach Berlin, wurde nach tagelanger Suche dort am Hauptbahnhof angetroffen. Ähnliche Fälle sind seit 2022 bekannt.