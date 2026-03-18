Polizei sucht Fahrraddieb: Wer kennt diesen Mann?
Leegebruch - Nach einem Fahrraddiebstahl in Leegebruch (Landkreis Oberhavel) fahndet die Brandenburger Polizei nach dem mutmaßlichen Täter.
Der bislang unbekannte Mann soll das Fahrrad am 23. August vergangenen Jahres gegen 21.30 Uhr vor einem Verbrauchermarkt gestohlen haben.
Das Fahrrad wurde laut Polizei inzwischen gefunden. Die Identität des Diebes konnte jedoch im Zuge der bisherigen Ermittlungen noch nicht geklärt werden.
Daher veröffentlicht die Kriminalpolizei jetzt Überwachungsbilder und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Wer erkennt den abgebildeten Mann oder weiß etwas über seinen Aufenthaltsort? Hinweise nimmt die Polizei unter 03301/851-0 oder über das Hinweisportal www.polizei.brandenburg.de entgegen.
Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)