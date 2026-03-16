Kosmetik-Klau am BER: Polizei sucht diese Diebin

Schönefeld - Rund siebeneinhalb Monate nach einem Ladendiebstahl im Sicherheitsbereich des Flughafens Berlin Brandenburg fahndet die Polizei nach der mutmaßlichen Täterin-

Wer kennt diese Frau? © Polizeidrektion Süd (Bildmontage)

Wie die Brandenburger Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 2. August 2025 zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr.

Den Angaben zufolge betrat die Frau den Shop und steckte Kosmetikprodukte im Wert von mehreren hundert Euro ein. Anschließend verließ sie das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen.

Die Verdächtige wurde von der Videoüberwachungsanlage des Geschäfts aufgezeichnet. Auf richterliche Anordnung veröffentlicht die Polizei nun Fotos der Frau und bittet um Hinweise.

Die Ermittler fragen:

