Ehepaar in Potsdam überfallen: Wer kennt diesen Räuber?

Potsdam - Rund sieben Monate nach einem Raubüberfall auf ein Ehepaar auf der Freundschaftsinsel in Potsdam fahndet die Polizei nach zwei bislang unbekannten Tätern.

Mit einem Phantombild sucht die Polizei nach einem der Täter. © Soeren Stache/dpa, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Das Duo habe am 22. August vergangenen Jahres gegen 11.30 Uhr dem Paar Gewalt angedroht und jeweils eine Goldkette entwendet, teilte die Behörde am Dienstag mit.

Die Schmuckstücke haben den Angaben zufolge einen Wert von rund 1200 Euro. Das Ehepaar sei bei dem Überfall leicht verletzt worden, hieß es weiter.

Mit ihrer Hilfe erstellten die Ermittler ein Phantombild, das einen der Täter zeigen soll.

Der Gesuchte wird als männlich, etwa 16 bis 20 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß beschrieben. Er habe schwarzbraune Haare, dunkle Augen und eine schlanke bis sportliche Statur.

Zudem soll er ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben. Zur Tatzeit habe er eine blaue Jacke, eine Trainingshose und Turnschuhe getragen.