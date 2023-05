Polizei sucht mit Hubschrauber nach Mutter und Tochter (7)

Die Polizei sucht mit einem Hubschrauber nach den beiden Vermissten. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Die 34-Jährige hat das Mädchen am Mittwochvormittag trotz bestehenden Umgangsverbots aus der Schule in Stadtoldendorf abgeholt, wie es in einer Pressemitteilung hieß.

Bei der Suche wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Es werde von einer aktuellen Gefahrenlage für die Tochter sowie für die Mutter selbst ausgegangen.

Die Mutter soll mit einem türkisfarbenen Kapuzen-Pullover bekleidet sein und wesentlich jünger aussehen. Die Tochter war mit einem roten Kleid mit Blumenmuster sowie einer pinken Leggins bekleidet.