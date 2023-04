Polizei sucht nach drei Bankräubern: Wer erkennt diese Männer?

Der Haupttäter (l.) griff in einem günstigen Moment in die Bargeldkasse, während seine beiden Komplizen den Betrieb in der Bank im Auge behielten. © Fotomontage: Polizei Hamburg

Wie die Beamten mitteilten, ereignete sich der Bankraub am 2. Juni 2022 zwischen 12.05 Uhr und 12.15 Uhr in einer Bank in der Straße "Tibarg" (Stadtteil Niendorf).

Demnach betraten die drei Männer nacheinander die Bank, verteilten sich in der Filiale und spähten zunächst den Betrieb aus.

Der Haupttäter trat daraufhin an den Tresen und verwickelte eine Mitarbeiterin in ein Gespräch. Als diese kurz unaufmerksam war, griff er in die Kasse und entnahm eine hohe Summe Bargeld, mit der die Täter anschließend in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Männer wurden allesamt als südamerikanisch beschrieben und trugen jeweils einen Mund-Nasen-Schutz. Darüber hinaus werden sie wie folgt beschrieben:

Täter 1 (Haupttäter)

schlank

kurze dunkle Haare

dunkler Anzug

dunkle Schuhe

helles Hemd

Täter 2

kräftig

kurze dunkle Haare

Brillenträger

graues Jackett

blaue Jeans

helles Hemd

Umhängetasche

Täter 3