Portemonnaie in Supermarkt geklaut: Wer kennt diese Männer?

Leegebruch - Zwei Männer sollen in einem Supermarkt in Leegebruch ( Landkreis Oberhavel) das Portemonnaie einer Kundin gestohlen haben. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Brandenburg nach den beiden Tatverdächtigen. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Polizei ereignete sich die Tat am 20. Juli dieses Jahres. Demnach ließ die 67-Jährige ihre Tasche, in der sich die Geldbörse befand, halb geöffnet an ihrem Einkaufswagen hängen.

Den Angaben nach informierte einer der Männer seinen Komplizen über das potenzielle Diebesgut, der dann wiederum einen Mitarbeiter des Supermarktes in ein Gespräch verwickelte.

Als die Kundin ihrem Einkaufswagen den Rücken zuwandte, griff der Tatverdächtige in die Tasche und nahm das Portemonnaie heraus. Im Anschluss verließen die Männer das Geschäft.

Tatverdächtiger 1:

40 bis 50 Jahre alt

dunkles Haar und dunkler Bart

trug schwarze Sonnenbrille, graues T-Shirt mit Aufdruck, schwarze Kapuzenjacke der Marke "Moncler", blaue Jeans mit Rissen und schwarze Sneaker

Tatverdächtiger 2: