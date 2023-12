Geldbörse gestohlen und EC-Karte benutzt: Wer kennt diese Taschendiebe?

Berlin - Nach einem EC-Kartendiebstahl in Potsdam fahndet die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen.

Die Polizei Brandenburg sucht mit diesen Bildern nach den mutmaßlichen Taschendieben. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Tat ereignete sich am 25. Mai dieses Jahres zwischen 9.45 Uhr und 11.30 Uhr in einem Supermarkt an der Brandenburger Straße.

Laut Polizei näherten sich die Männer zunächst einer Kundin, woraufhin einer von diesen verdeckt in die Handtasche der Frau griff und das Portemonnaie stahl.

Der Diebstahl fiel erst an der Kasse auf, als die Potsdamerin zahlen wollte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Diebe die Gelegenheit bereits genutzt und Geld vom Konto der Frau abgehoben.

Da die Identität der offenbar zusammen agierenden Tatverdächtigen noch nicht ermittelt werden konnte, bittet die Kriminalpolizei nun die Bevölkerung im Mithilfe.

Die Ermittler fragen: