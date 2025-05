Öffentlichkeits-Fahndung: Vorsicht vor diesen beiden hinterhältigen Betrügern

In zwei Fällen liegen der Kriminalpolizei nun Fotos der Tatverdächtigen vor. Die Männer waren jeweils alleine unterwegs. Ob sie möglicherweise Teil eines gemeinsam agierenden Betrügerduos sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Um die Situation zu lösen, boten sie an, den hilfsbereiten Passanten einen bestimmten Geldbetrag zu überweisen - diese sollten das Bargeld dann am Automaten abheben und ihnen aushändigen.

Wie die Polizei berichtet, kam es in den vergangenen Monaten vermehrt zu Fällen, in denen Passanten von englischsprachigen Männern angesprochen und durch eine angebliche Notlage getäuscht wurden.

Das linke Foto zeigt den Täter vom 1. Juni 2024. Auf dem Bild rechts ist der Betrüger zu einer Tat am 11. Oktober 2024 zu sehen. © Montage: Kriminalinspektion Trier

Der erste Fall ereignete sich am 1. Juni 2024 in der Herzogenbuscher Straße. Die hierzu gesuchte Person ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, hat eine kräftige Statur, helle Haut, rötliche Haare, die an den Seiten kurz rasiert sind sowie einen rötlichen Vollbart.

Auffällig waren auch eine goldene Halskette und eine Uhr am linken Handgelenk. Der Mann sprach Englisch mit britischem oder irischem Akzent.

Der zweite Vorfall ereignete sich am 11. Oktober 2024 auf dem Viehmarktplatz. Der diesbezüglich gesuchte Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, von normaler Statur, mit zurückgelegten braunen Haaren, braunem Vollbart und Brille.

Auch er sprach Englisch mit britischem oder irischem Akzent und trug eine Halskette.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu den Männern geben kann oder etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651/98343390 oder über das Kontaktformular auf der Fahndungsseite zu melden.