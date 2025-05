EC-Karten-Dieb von Überwachungskamera gefilmt: Polizei jagt diesen Mann

Die Polizei fahndet nach dem Verdächtigen und bitte um Hinweise zu seiner Identität. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Nach Angaben der Ermittler soll der bislang unbekannte Mann im Dezember des vergangenen Jahres das Portmonee einer Frau entwendet haben.

Das Ganze geschah in einem Geschäft in der Potsdamer Straße in Teltow.

Kurz darauf hob er mit der Karte 1000 Euro Bargeld ab. Hierbei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt.

Mit der Veröffentlichung der Bilder erhoffen sich die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung.

Sie wollen wissen: