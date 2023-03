Raub mit Waffe: Polizei fahndet nach diesen Männern!

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? © Polizeidirektion Hannover

Laut Polizei haben die beiden Männer ihr Opfer am 27. Dezember 2022 mit einer Schusswaffe bedroht und sein Handy erpresst.

Nun wurden Fotos der Überwachungskamera veröffentlicht, auf denen die Verdächtigen in der Stadtbahnstation am Aegidientorplatz zu sehen sind. Wenige Minuten nach der Tat stiegen sie dort in eine Bahn der Linie 11 in Richtung Zoo.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter mit Waffe:

17 bis 25 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

schlanke Statur

akkurat gezupfte Augenbrauen

dunkle, glatt nach hinten gestylte Haare

trug zwischenzeitlich ein dunkles Basecap mit dem Schirm nach hinten

schwarz glänzende Daunenjacke mit dunkler Kapuze

breite, dunkle Jeanshose

hellblauer Mundschutz

zweiter Täter:

17 bis 25 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

schlanke Statur

dunkle Hautfarbe

dunkle, fein gelockte Haare

schwarze Sweatjacke mit drei weißen, reflektierenden Streifen im Rückenbereich (mutmaßlich der Marke "Adidas")

blaue Jeanshose

schwarzer Mundschutz

Beide Täter sprachen sowohl Deutsch als auch Arabisch.