Raubüberfall in Hamburg: Polizei sucht nach Diebes-Sextett!

Hamburg - Nach einem Raubüberfall auf zwei Jugendliche im April in Hamburg sucht die Polizei nach sechs unbekannten Tätern.

Sie waren an dem Überfall beteiligt: Wer erkennt diese Männer? © Polizei Hamburg

Der Vorfall ereignete sich am 3. April gegen 19.50 Uhr am S-Bahnhof Elbgaustraße in Hamburg-Eidelstedt.

Laut Polizei verwickelten sechs Täter zwei 14- und 16-jährige Jugendliche zunächst in ein kurzes Gespräch. Auf einen verbalen Streit folgte eine körperliche Auseinandersetzung, bei der die beiden Teenager leicht verletzt wurden.

Dem 16-Jährigen fiel dabei sein Handy und Bargeld auf den Boden. Einer der Täter nahm dieses an sich. Die Gruppe flüchtete anschließend samt Beute.



Die Polizei fahndet nach den sechs Männern, die wie folgt beschrieben werden können:

Täter 1:

südeuropäisches bzw. südosteuropäisches Erscheinungsbild

dunkle Haare

dunkler Schnurrbart

bekleidet mit dunkler Jacke, dunkler Hose und hellen Turnschuhen

Täter 2:

osteuropäisches Erscheinungsbild

dunkle Haare

bekleidet mit dunkler Jacke mit Fellkragen, hellem Pullover, blauer Jeans, dunklen Turnschuhen und einer Halskette

Täter 3: