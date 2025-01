Rentnerin beklaut und Geld abgehoben: Täterinnen identifiziert!

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit hinfällig.

Mühlenbecker Land - Zwei Frauen sollen in der Gemeinde Mühlenbecker Land ( Oberhavel ) mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben und in einem Restaurant bezahlt haben. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach den Tatverdächtigen.

Die Polizei Brandenburg fragt: Wer kennt diese Frauen? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Am 30. September 2023 wurde einer damals 77-Jährigen zwischen 9 und 9.30 Uhr an der Hauptstraße in Mühlenbeck die Geldbörse aus der Tasche gestohlen.

Darin befand sich neben Bargeld und persönlichen Dokumenten auch die EC-Karte der Rentnerin.

Laut Polizei hob eine bislang Unbekannte, die in Begleitung einer weiteren Frau war, damit gegen 10 Uhr in einer Bank am Wilhelmsruher Damm einen vierstelligen Betrag vom Konto der Seniorin ab.

Kurz darauf zahlten die mutmaßlichen Diebinnen mehrmals in einem ebenfalls am Wilhelmsruher Damm gelegenen Fast-Food-Restaurant mit der Karte.