Schnaps-Dieb in Magdeburg unterwegs: Wer erkennt diesen Gauner?

Magdeburg - Bereits im Oktober raubte ein Mann einen Supermarkt in Magdeburg aus. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Täter.

Die Polizei Magdeburg fahndet mit diesem Foto nach einem Schnapsdieb. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeirevier Magdeburg

Am 18. Oktober 2022 betrat der Gauner gegen 15 Uhr den REWE-Supermarkt an der Lübecker Straße in der Neuen Neustadt.

Der Täter wollte mehrere Schnapsflaschen klauen, das teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Ein Zeuge beobachtete den Mann bei dem Diebstahl und wollte ihn festhalten. Doch der Verbrecher besprühte den Kunden mit Pfefferspray und konnte sich mit seiner Beute losreißen.

Da alle bisherigen Suchmaßnahmen nach dem Kleinkriminellen erfolglos blieben, veröffentlichte die Polizei nun ein Überwachungsfoto und hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung.