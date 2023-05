12.05.2023 19:46 1.055 Schülerin (12) folgt Gruppe Jugendlicher und wird brutal zusammengeschlagen: Polizei steht vor Rätsel

Am Montag kam es in Offenbach am Main (Hessen) zu einer gewaltsamen Attacke auf ein zwölf Jahre altes Mädchen. Der Täter konnte fliehen.

Von Angelo Cali

Offenbach am Main - Ein grausamer Akt der Gewalt spielte sich bereits zu Beginn dieser Woche im südosthessischen Offenbach am Main ab. Dort kam es zu einer brutalen Attacke auf ein erst zwölf Jahre altes Mädchen. Die Polizei tappt derzeit noch an einigen Stellen im Dunkeln. Nach der Attacke ließen die vier Jugendlichen das Mädchen einfach zurück. (Symbolfoto) © 123RF/udo72 Wie konnte es nur dazu kommen? Diese Frage dürften sich vor allem Angehörige des Betroffenen Mädchens stellen. Die Antwort darauf können wahrscheinlich nur die Beteiligten selbst liefern. Laut einem Bericht des südosthessischen Polizeipräsidiums mit Sitz in Offenbach steht jedoch der grobe Ablauf der Geschehnisse fest. Wie ein Sprecher erst am heutigen Freitag berichtete, sei die zwölfjährige Schülerin zu Wochenbeginn gegen 9 Uhr morgens auf dem Gelände der Schillerschule in der Offenbacher Gothestraße von einer vierköpfigen Gruppe Heranwachsender angesprochen worden. Dies teilten zumindest Augenzeugen den Ordnungshütern im Anschluss an die späteren Geschehnisse mit. In der Folge soll das Mädchen die Jugendlichen, die wohl allesamt zwischen 16 und 17 Jahre alte gewesen sein sollen, bis zu einem nahe gelegenen Café, wo die Situation augenscheinlich eskalierte. Einer der vier Teenager soll dann nämlich unvermittelt auf die Zwölfjährige eingeschlagen haben, vor allem mehrfach ins Gesicht. Doch selbst als das Mädchen am Boden lag, ließ der Angreifer noch nicht von ihr ab. Stattdessen habe er noch Tritte in den Bauch folgen lassen. Zwölfjährige von Jugendlichem in aller Öffentlichkeit verprügelt: Polizei bittet um Hinweisen Dennoch gelang es der Betroffenen, ihren Peiniger und seine Begleiter, die nach dem Angriff allesamt unbehelligt das Weite suchten, zu beschreiben, und zwar folgendermaßen: männlich

dunkle Haare

dunkler Teint

leichter bis starker Bartwuchs

alle vier trugen laut Angaben des Mädchens einen dunklen Rucksack

Der Teenager, der sie attackiert hatte, soll außerdem einen leichten Oberlippen- und Kinnbart getragen haben. Zeugen, die zielführende Angaben zu den erschütternden Ereignissen sowie den mutmaßlichen Tätern machen können, sind dazu angehalten sich unter der Rufnummer 069/80891234 an die Offenbacher Polizei zu wenden.

