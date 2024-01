Schwere Attacke: Hund beißt Kleinkind mehrfach in den Kopf - Polizei sucht diesen Mann

Der Hund - vermutlich ein schwarzer Boxer-Molosser-Mischling - hatte das Kind (1) schwer verletzt. (Symbolbild) © 123RF/alekta

Der 13 Monate alte Junge war am 5. Januar in Begleitung seiner Pflegemutter vor einem Hundeverein an der Straße Gleisdreieck von dem Tier - nach Angaben der Polizei vermutlich ein schwarzer Molosser-Mix - attackiert worden.

Demnach fiel der Hund das Kind an, warf es zu Boden und biss es mehrfach in den Kopf, ehe sein Besitzer den Vierbeiner zu sich rief und mit ihm über einen Waldweg flüchtete.

Der schwer verletzte Junge wurde umgehend in eine Klinik gebracht. Zu seinem derzeitigen Gesundheitszustand machte die Polizei am Dienstag keine Angaben.

Die Ermittler erhielten in den vergangenen Wochen zwar zahlreiche Hinweise und gingen verschiedensten Spuren nach, bislang konnte der Hundebesitzer jedoch nicht identifiziert werden.

Die Polizei veröffentlichte daher ein Phantombild des Unbekannten, das gemeinsam mit Spezialisten des Landeskriminalamts angefertigt wurde.