Senior im Supermarkt bestohlen: Wer kennt diesen Mann?

Oranienburg - Ein Senior ist in einem Supermarkt in Oranienburg ( Landkreis Oberhavel ) bestohlen. Der mutmaßliche Taschendieb wurde dabei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem mutmaßlichen Taschendieb. © Lino Mirgeler/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Informationen der Polizei ereignete sich die Tat am 29. November vergangenen Jahres gegen 10.45 Uhr in einem Discounter an der Sachsenhausener Straße.

Demnach näherte sich der bislang unbekannte Mann in der Schlange an der Kasse einem 76-Jährigen und zog ihm das Portemonnaie von hinten aus der Jackentasche.

Anschließend verließ er das Geschäft. Auf dem Parkplatz stieg der Tatverdächtige als Beifahrer in ein weißes oder silbernes Auto und fuhr davon. Über den Fahrer und das Kennzeichen ist nichts bekannt.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: