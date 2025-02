Senior riecht im letzten Moment Lunte: Jetzt jagt Kölner Polizei diesen "Zivilbeamten"

Köln - Ein aufmerksamer Rentner (85) ist in Köln beinahe Opfer einer altbekannten Betrugsmasche geworden. Nun fahndet die Polizei nach einem mutmaßlichen Betrüger.

Der Mann soll sich als Zivilbeamter ausgegeben haben. Nun jagt die echte Polizei den bislang Unbekannten! © Bildmontage: Polizei Köln

Wie die Beamten am Montag berichteten, hatte der Senior am 7. Oktober 2024 mittags gegen 13 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizisten erhalten, der behauptete, eine Bankangestellte würde zurzeit in betrügerischer Absicht echtes Bargeld gegen Falschgeld tauschen.

Zur Unterstützung der Ermittlungen sollte der Rentner daher umgehend Bargeld von der Bank abheben und es anschließend einem Zivilbeamten übergeben, der die Euro-Scheine dann überprüfen würde.

Der 85-Jährige kam der Aufforderung zunächst nach, wurde bei der geplanten Übergabe allerdings misstrauisch und ließ den "Deal" glücklicherweise platzen! Der angebliche Zivilpolizist, der auf seinem Grundstück erschienen war, musste dieses daher ohne Beute wieder verlassen.

Weil der Verdächtige bislang nicht identifiziert werden konnte, hat die Kölner Polizei nun ein Foto des Mannes veröffentlicht und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.