Sie haben eine Seniorin ausgetrickst: Wer kennt diese EC-Karten-Betrüger?

Das linke Phantombild zeigt den Tatverdächtigen 1. Mit dem rechten Phantombild wird der Tatverdächtige 2 gesucht. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Am 19. November 2022 sollen zwei unbekannte Männer die ältere Frau in ihrer Wohnung in Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) unter dem Vorwand besucht haben, von der Deutschen Telekom zu sein.

Mit diesem Trick wollten die bislang unbekannten Männer an die EC-Karte sowie PIN der Frau kommen, was ihnen auch gelang.

Nachdem die Seniorin den Tatverdächtigen beides übergeben hatte, sollen die Männer im Anschluss bei einer Bank Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich abgehoben haben.

Die zur Fahndung ausgeschriebenen Personen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

zwischen 20 und 30 Jahren alt

circa 1,85 Meter groß

schlanke Statur

aschblondes Haar

sprach Deutsch, ortsüblich

hatte dreckige Fingernägel

trug ein helles T-Shirt mit Telekom-Emblem, eine schwarze Bomberjacke, schwarze Springerstiefel und eine Armbanduhr mit dunklem Lederarmband

Tatverdächtiger 2:

zwischen 20 und 30 Jahren alt

circa 1,70 Meter groß

schlanke Statur

sprach Deutsch ohne Akzent

trug dunkle Oberbekleidung und vermutlich blaue Jeans

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: