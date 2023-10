Sie hat es auf Senioren abgesehen: Polizei fahndet nach dreister Diebin!

Wer erkennt diese dreiste Diebin? © Polizeidirektion Lübeck

Wie die Polizei mitteilte, ist einer 80-jährigen Lübeckerin bereits am 7. Juli beim Einkaufen in der Innenstadt die Geldbörse gestohlen worden.

Demnach war die Frau gegen 14 Uhr in einem Geschäft in der Königstraße in ein Gespräch mit der Verkäuferin verwickelt. Dabei stellte sie ihre Handtasche auf dem Boden ab. Nach der Unterhaltung war ihr Portemonnaie weg.

Kurz darauf hob die Verdächtige in einer Sparkasse in der Breiten Straße mit der geklauten Kreditkarte 1500 Euro ab. Auch im REWE-Markt im Glashüttenweg wurden 400 Euro Bargeld abgehoben.

Die Überwachungskamera in der Sparkasse hat die Täterin aufgenommen. Sie soll bereits mehrere ältere Menschen in Bargteheide, Reinfeld und Bad Oldesloe beklaut haben.



Die Diebin kann wie folgt beschrieben werden: