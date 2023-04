Sie sind vier im Bunde: Die Polizei sucht nach mutmaßlichen Einbrecherinnen

Berlin - Die Polizei sucht mithilfe von Fotos aus Überwachungskameras nach einer Bande von vier mutmaßlichen Einbrecherinnen in Berlin .

Mit diesen Fotos aus Überwachungskameras werden die vier mutmaßlichen Einbrecherinnen von der Polizei gesucht. © Polizei Berlin

Nach Angaben der Polizei soll sich das kriminelle Quartett im Zeitraum vom 24. Dezember 2022 bis zum 22. Januar gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen in Berlin-Grunewald verschafft haben.

Die zur Fahndung ausgeschriebenen Frauen sollen die Räume durchsucht, Schmuck, Armbanduhren und Geld gestohlen haben.

Zudem sollen die auf den Fotos abgebildeten Frauen versucht haben, in zwei weitere Wohnungen in Berlin-Wilmersdorf einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe nach der Suche der Tatverdächtigen und fragt: