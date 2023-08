Sie sollen Jogger (35) zum Oralverkehr gezwungen haben: Wer kennt diese Männer?

Wuppertal – Die Polizei fahndet mit Phantombildern nach zwei Männern, die zusammen mit einem Komplizen einen Jogger (35) in Wuppertal bedroht und zu sexuellen Handlungen genötigt haben sollen.

Die beiden Verdächtigen werden anhand dieser Phantombilder gesucht. © Montage: Polizei Wuppertal

Die abscheuliche Tat hatte sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft bereits am 1. Mai 2023 am Schwarzen Weg in der Nähe der Tiergartenstraße ereignet.

Die drei Männer sollen den 35-jährigen Jogger gegen 23.20 Uhr in den dortigen Fußweg gedrängt, ihn festgehalten und mit einem Cuttermesser bedroht haben.

Dann sollen die Täter ihn zum Oralverkehr gezwungen haben.

Die Rettung kam in Form eines vorbeifahrenden Radfahrers, der die Situation bemerkte und die Täter in die Flucht schlug.

Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen durch das Messer.