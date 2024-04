Sie sollen sich aus einer Supermarktkasse bedient haben: Wer kennt das mutmaßliche Diebes-Duo?

Mit diesen Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach den beiden Männern. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, sollen die beiden Männer am Donnerstag, dem 4. Mai vergangenen Jahres in einem Supermarkt in der Großbeerenstraße eine Kasse aufgebrochen und daraus Bargeld im vierstelligen Bereich gestohlen haben.

Das tatverdächtige Duo wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Mit zwei veröffentlichten Fotos erhoffen sich die Ermittler Hinweise, die zur Identifizierung der zur Fahndung ausgeschriebenen Personen führen.