Sie war Teil von Diebes-Trio: Wer kennt die EC-Karten-Betrügerin?

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach der Tatverdächtigen. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am 26. April dieses Jahres an der Oranienburger Chaussee.

Dort entwendete die Tatverdächtige zusammen mit zwei ebenfalls noch unbekannten Männern ein Portemonnaie aus der Jackentasche einer Frau.

Anschließend hob sie mit der darin enthaltenen EC-Karte Geld an einem Automaten an der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf ab. Wenig später bezahlten ihre Mitstreiter in einem benachbarten Geschäft Kleidung mit der Karte.

Nicht bedacht hatte die mutmaßliche Diebin allerdings die Überwachungskamera, von der sie beim Geldabheben aufgezeichnet wurde. Mit der Veröffentlichung der Fotos erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung.