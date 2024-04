Sozialpädagoge in Friedenau ermordet: 5000 Euro für Hinweise zum Turnschuh-Killer

Berlin - Nach dem Raubmord an einem 62-jährigen Sozialpädagogen in Berlin-Friedenau hat die Polizei nun eine Belohnung für sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung ausgeschrieben.

Der Sozialpädagoge Thomas Besser (†62) wurde in Friedenau ermordet. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Am frühen Morgen des 16. Januar dieses Jahres wurde Thomas Besser gegen 7.35 Uhr in der Nähe seiner Wohnung an der Kreuzung Menzelstraße/Rembrandtstraße von einer unbekannten Person schwer am Kopf verletzt.

Kurz darauf verstarb der Sozialpädagoge im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Bei ihren Ermittlungen setzt die Mordkommission nun auf Bilder einer Überwachungskamera. Darauf ist schemenhaft eine rennende Person zu sehen, die sich in Richtung S-Bahnhof Friedenau vom Tatort entfernt.

Gut erkennbar sind lediglich die Turnschuhe: Es handelt sich um Sneaker des Modells "Nike Retaliation Trainer 2".

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat jetzt eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise aus der Bevölkerung ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen.