Nach tödlicher Attacke in Schöneberg: Polizei sucht nach Zeugen

In den Morgenstunden des gestrigen Dienstags gegen 7.30 Uhr wurde der 62-jährige Thomas B. in der Nähe seiner Wohnanschrift an der Kreuzung Menzel- Ecke Rembrandtstraße von einer unbekannten Person schwer am Kopf verletzt.

Kurz darauf ist der Mann an seinen Verletzungen gestorben.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, hat ein Zeuge zum Tatzeitpunkt eine Person, eventuell einen Mann, gesehen, der sich zu Fuß unerkannt in Richtung S-Bahnhof Friedenau entfernte.

Die 6. Mordkommission bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: