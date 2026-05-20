Statt Geld zog er eine Waffe: Großfahndung nach Kleinanzeigen-Räuber in Murnau

Murnau - In Oberbayern ist ein harmloser Kleinanzeigen-Deal eskaliert: Ein Mann wurde in seiner Wohnung in Murnau brutal überfallen. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem Täter.

Auch ein Polizeihubschrauber war an der Fahndung beteiligt. (Symbolfoto) © Wolfram Kastl/dpa

Statt Geld habe der Unbekannte am Mittwoch gegen 16.15 Uhr eine Schusswaffe gezogen und sein Opfer mit Schlägen erheblich am Kopf verletzt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Anschließend sei er mit den erbeuteten Wertgegenständen aus der Wohnung in der Straße "Am Oberfeld" geflüchtet.

Der Täter wird von der Polizei folgendermaßen beschrieben:

vermutlich kein Deutscher

etwa 1,70 Meter groß

30 bis 40 Jahre alt

dunkle Haare

bekleidet mit einem grau-blauen Shirt, einer engeren dunklen Hose, einer engeren kurzen Jacke und weißen Turnschuhen

Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete eine Großfahndung in Murnau und Umgebung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Der Unbekannte dürfte bewaffnet sein, warnte die Behörde.