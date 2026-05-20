Statt Geld zog er eine Waffe: Großfahndung nach Kleinanzeigen-Räuber in Murnau
Von Cordula Dieckmann und Benedikt Zinsmeister
Murnau - In Oberbayern ist ein harmloser Kleinanzeigen-Deal eskaliert: Ein Mann wurde in seiner Wohnung in Murnau brutal überfallen. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem Täter.
Statt Geld habe der Unbekannte am Mittwoch gegen 16.15 Uhr eine Schusswaffe gezogen und sein Opfer mit Schlägen erheblich am Kopf verletzt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.
Anschließend sei er mit den erbeuteten Wertgegenständen aus der Wohnung in der Straße "Am Oberfeld" geflüchtet.
Der Täter wird von der Polizei folgendermaßen beschrieben:
- vermutlich kein Deutscher
- etwa 1,70 Meter groß
- 30 bis 40 Jahre alt
- dunkle Haare
- bekleidet mit einem grau-blauen Shirt, einer engeren dunklen Hose, einer engeren kurzen Jacke und weißen Turnschuhen
Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
Die Polizei leitete eine Großfahndung in Murnau und Umgebung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Der Unbekannte dürfte bewaffnet sein, warnte die Behörde.
Täter täuschte Kaufinteresse vor – und gelangte so in die Wohnung
Worum es bei dem Verkauf ging, wollte die Polizei nicht sagen. Der Täter habe aber Kaufinteresse vorgetäuscht und sei deshalb auch in den Wohnräumen des Verkäufers gewesen.
Der Tatort wurde abgesperrt und Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0884161760 an die Polizeiinspektion Murnau oder unter der Notrufnummer 110 an die Polizeieinsatzzentrale zu wenden.
Titelfoto: Wolfram Kastl/dpa