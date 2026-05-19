Mann überfällt und würgt Frau in Wechselstube: Verdächtiger identifiziert
Update vom 19. Mai, 16.57 Uhr: Verdächtiger erkannt
Die Öffentlichkeitsfahndung zu dem Raubüberfall hat sich erledigt, wie die Polizei mitteilte. Durch Zeugenhinweise und weitere Ermittlungen konnte der Verdächtige identifiziert werden.
Die Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats dauern an.
Erstmeldung vom 6. August 2025, 11.48 Uhr
Berlin - Mit einem Foto fahndet die Berliner Polizei nach dem mutmaßlichen Räuber, der eine Wechselstube in Mitte überfallen haben soll.
Am 3. Dezember 2024 kam es gegen 10 Uhr im Untergeschoss des S-Bahnhofs Alexanderplatz zu einem schockierenden Überfall. Ein Unbekannter drängte eine Mitarbeiterin einer Wechselstube gegen die Wand und würgte sie.
Während er nach Geldscheinen griff, wehrte sich die Frau verzweifelt, und es kam zum heftigen Gerangel. Daraufhin floh der Täter ohne Beute aus der Stube.
Eine bisherige Suche der Ermittler blieb erfolglos. Nun wollen sie von der Bevölkerung wissen:
- Wer kann Hinweise zur Identität und/oder dem Wohn- oder Aufenthaltsort des Gesuchten geben?
- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?
Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeidirektion in der Perleberger Straße 61a in Moabit unter den Rufnummern (030) 4664–574118 und (030) 4664–571100 oder per E-Mail entgegen. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet genutzt werden.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa / Polizei Berlin (Bildmontage)