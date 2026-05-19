19.05.2026 16:57 Mann überfällt und würgt Frau in Wechselstube: Verdächtiger identifiziert

Mit einem Foto fahndet die Berliner Polizei einen mutmaßlichen Räuber, der eine Wechselstube in Mitte überfallen haben soll. Wer kennt diesen Mann?

Von Laura Voigt

Die Öffentlichkeitsfahndung zu dem Raubüberfall hat sich erledigt, wie die Polizei mitteilte. Durch Zeugenhinweise und weitere Ermittlungen konnte der Verdächtige identifiziert werden. Die Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats dauern an.

Erstmeldung vom 6. August 2025, 11.48 Uhr

Berlin - Mit einem Foto fahndet die Berliner Polizei nach dem mutmaßlichen Räuber, der eine Wechselstube in Mitte überfallen haben soll.

Die Polizei möchte von der Bevölkerung wissen: Wer kennt diesen Gauner? © Jens Büttner/dpa / Polizei Berlin (Bildmontage) Am 3. Dezember 2024 kam es gegen 10 Uhr im Untergeschoss des S-Bahnhofs Alexanderplatz zu einem schockierenden Überfall. Ein Unbekannter drängte eine Mitarbeiterin einer Wechselstube gegen die Wand und würgte sie. Während er nach Geldscheinen griff, wehrte sich die Frau verzweifelt, und es kam zum heftigen Gerangel. Daraufhin floh der Täter ohne Beute aus der Stube. Eine bisherige Suche der Ermittler blieb erfolglos. Nun wollen sie von der Bevölkerung wissen:

Fahndung Gestohlene Kreditkarte an Tankstelle genutzt: Wer kennt diesen Dieb? Wer kann Hinweise zur Identität und/oder dem Wohn- oder Aufenthaltsort des Gesuchten geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?