06.05.2026 15:39 Fahrgäste in U2 bedroht: Mutmaßlicher Täter ermittelt

Die Berliner Polizei hat die Fahndung nach einem unbekannten Täter, der offenbar mehrere Fahrgäste in einer U-Bahn bedroht haben soll, erfolgreich beendet.

Von Laura Voigt

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte nach einem Bürgerhinweis und unter Mithilfe eines sogenannten Super-Recognizers ein 42-Jähriger als Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung vom 17. Dezember 2025, 15.48 Uhr

Berlin - Die Berliner Polizei fahndet mit Fotos nach einem bislang unbekannten Täter, der offenbar mehrere Fahrgäste in einer U-Bahn bedroht haben soll.

Die Polizei hat die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter erfolgreich eingestellt. © Polizei Berlin Laut der Ermittler soll er am 17. Juli 2025 in der U-Bahn-Linie U2 einen waffenähnlichen Gegenstand auf mehrere Fahrgäste gerichtet haben. Am Gleisdreieck soll er anschließend die Bahn verlassen haben. Die Beamten wollen nun wissen: Fahndung Geflohener Forensik-Insasse aus Köln stellt sich der Polizei in Berlin Wer kennt den Gesuchten und kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort machen?

Wer kann Angaben zu Kontaktpersonen des Gesuchten machen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?