Teenagerin will Freundin besuchen und erlebt Schreckliches: Polizei sucht Pärchen

Würzburg - Schrecklicher Abend für eine junge Frau am vergangenen Samstag (21. Oktober) in Unterfranken. Ein noch immer unbekannter Täter soll sie zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach einem Verdächtigen und hofft dabei vor allem auf zwei zufällige Retter.

Eine junge Frau wurde am vergangenen Wochenende in Würzburg Opfer einer Sexualstraftat. (Symbolfoto) © 123rf/miloszg

Alles nahm laut einem Sprecher des unterfränkischen Polizeipräsidiums gegen 22.40 Uhr seinen Anfang. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 17 Jahre alte Teenagerin auf der Bahnhofstraße in Würzburg und befand sich auf dem Weg zu einer Freundin.

Doch völlig unvermittelt wurde sie dabei laut eigenen Angaben von einem unbekannten Mann gepackt und zwischen zwei Autos in die Wallgasse gezogen. Im Schutze der Dunkelheit zwang der Täter die 17-Jährige schließlich in Höhe des dortigen Großparkplatzes dazu, sexuelle Handlungen gegen ihren Willen an ihm auszuführen.

Rein zufällig befand sich zeitgleich ein Pärchen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Beim Anblick der Passanten geriet der Täter scheinbar kurzerhand in Panik und flüchtete in Richtung Berliner Platz.

Die Geschädigte verließ daraufhin ebenfalls den Ort des Geschehens und vertraute sich ihrer Freundin an. Den mutmaßlichen Täter beschrieb sie der Polizei wie folgt:

circa 25 Jahre alt

circa 1,75 Meter groß mit schlanker Figur

südländisches Aussehen

kurze, braune sowie glatte Haare

war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Jeans und weißen Schuhen

Um dem mutmaßlichen Täter auf die Schliche zu kommen, hoffen die Ordnungshüter vor allem auf die Aussage des Pärchens.